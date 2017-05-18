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НОВОСТИ | Общество



18.05.2017 18:31 Туляки боятся оформлять ДТП без сотрудников ГИБДД
Олег Масальский



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Километровые заторы из-за мелкого ДТП - картина привычная для любого города, в том числе и Тулы. Мелкая авария на дороге, порой оборачивается часовым ожиданием сотрудников ГИБДД, потраченными нервами. Хотя в такой ситуации может все быть проще. Согласно правилам сегодня оформить ДТП можно и без вмешательства ГИБДД.

Как рассказала инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Гудкова, «…оформить так называемый «Европротокол» можно в тех случаях, когда нет погибших и пострадавших, то есть, когда ущерб нанесен только автомобилю. У всех участников ДТП должны быть полисы ОСАГО. Кроме того, «Европротокол» можно составить только в том случае, если ДТП произошло с участием двух автомобилей».

По правде говоря, и сами сотрудники сетуют на то, что порой львиную долю ДТП составляют именно мелкие аварии, без жертв и травм с малочисленной суммой ущерба. Но патрульная машина на вызов все равно отправляется. Хотя могли госавтоинспекторы заняться, например, регулировкой движения на перекрестке со сломанным светофором. Оформить «Европротокол» на самом деле не так сложно. Но, почему-то, туляки к такому способу прибегают редко.

«В настоящее время количество страховых случаев, урегулированных по процедуре «Европротокол» доходит до 30% от общего числа убытков, заявленных по ОСАГО. Раньше лимит выплат с применением этой процедуры составлял 25 тысяч рублей, сейчас – до 50 тысяч», - говорит заместитель директора страховой компании Максим Руднев.

Главное правило это согласие сторон, например, есть явный виновник. В таком случае, необходимо составить схему и по возможности сфотографировать место ДТП, заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии. Один из участников должен признать свою вину – это обязательное условие для составления «Европротокола».

Как показывает практика, боязнь автовладельцев самостоятельного оформления ДТП связана с рядом факторов. Это и неуверенность в оценке ущерба, и возможность совершения ошибки при зарисовке схемы. В этом случае «Еевропротокол» в страховой могут забраковать. А значит либо суд, либо ремонт за свой счет.
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