НОВОСТИ | Общество







18.05.2017 16:50 Туляки не смогут больше назвать ребенка Принцессой или Капитаном "Вести-Тула"





| фото |



В Семейный кодекс внесены соответствующие изменения. Предусмотрены и исключения. В частности, может быть использован такой символ как «тире» - в двойном имени. Ничто не грозит и редким, но все же известным именам. Таким как Елисей или Юнона.



«Случаев, когда младенцев называли, например, Царь - в нашем регионе не было. Но до настоящего времени у сотрудников органов ЗАГС не было возможности отказать в государственной регистрации, если мы видели, что имя ребенка неблагозвучно. Теперь у нас это право появилось законодательно», - говорит председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова.

Указ Президента России, запрещающий органам ЗАГС регистрировать в качестве имени слова, обозначающие титулы, звания, должности, а также бранные слова, а еще цифры и символы, вступил в силу.В Семейный кодекс внесены соответствующие изменения. Предусмотрены и исключения. В частности, может быть использован такой символ как «тире» - в двойном имени. Ничто не грозит и редким, но все же известным именам. Таким как Елисей или Юнона.«Случаев, когда младенцев называли, например, Царь - в нашем регионе не было. Но до настоящего времени у сотрудников органов ЗАГС не было возможности отказать в государственной регистрации, если мы видели, что имя ребенка неблагозвучно. Теперь у нас это право появилось законодательно», - говорит председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова.











Читать @gtrktula

















