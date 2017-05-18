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НОВОСТИ | Общество



18.05.2017 16:33 Где тулякам провести «Ночь музеев»
Виктория Живейнова



| фото |
20 мая в России пройдет ставшая традиционной акция «Ночь музеев». В Тульской области в ее рамках состоится множество интересных мероприятий.

Так, где еще, как не в Музее самоваров можно попить ароматного чая, да еще и заварив его собственноручно. В 9 вечера здесь начнется мастер-класс по приготовлению сбитня «Выпей сбитня и чайку, позабудешь ты тоску». Также в программе театрализованная постановка «Не самоваром единым». За сюжет взята деятельность известного тульского самоварного фабриканта Александра Степановича Баташева в обществе акклиматизации и на поприще птицеводства.

В Тульском областном художественном музее пройдет конкурс «Я – экскурсовод», квест «Музейный бестиарий», интерактивная программа для детей «Ребятам о зверятах», мастер-класс, посвящённый старинной технике декорирования изделий из дерева и другой по изготовлению тряпичных животных. И в завершении лекция об усадьбе Прилепы.

Сразу на несколько мастер-классов приглашает Богородицкий дворец-музей. Во-первых, это мастер-класс по акварельному рисунку, во-вторых, по изготовлению духов в традициях позапрошлых веков, в-третьих, по чайным сборам и традициям. В 9 вечера состоится представление «Сюрприз для матушки императрицы».

Экскурсия «Город на ладони» в Тульском кремле запомнится увлекательным завораживающим видом, который открывается с его стен на исторический центр города. Маршрут протяженностью более 1 километра с посещением башен крепости. Ступая по боевому ходу кремля, вы прикоснетесь к истории этого места, ощутите дыхание прошлого. Начало в 18:30

Присоединяется к акции «Ночь музеев» и Ясная Поляна – галерея, которая в Туле на улице Октябрьской. Здесь пройдет экскурсия по выставке московской художницы Марины Ханковой «Старая Азбука».

















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