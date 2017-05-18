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18.05.2017 17:15 В Туле продолжается отбор номинантов для гала-концерта фестиваля «Российская студенческая весна» Анастасия Октябрьская





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«Комедия – дело серьезное!» – утверждал великий Юрий Никулин. Так, со всей серьезностью к этому жанру в направлении «Региональные программы» подошли студенты из Липецка. Их цирк – это далеко не только клоуны и акробаты. Ребята в свой номер вложили и философский смысл. Также поступили и гости из Томска. Их региональная программа под названием «Живые» проводит параллель людей с шахматами, а жизни – с шахматной доской.



У калужан во время выступления на сцене и вовсе разгорелась так называемая чёрная комедия «Договор 666». Словно детективы Агаты Кристи, выступление ребят держит в напряжении зрителей до последнего. Вопрос «Так кто же убийца и каков его мотив?» не даёт покоя. В основе этого мини-спектакля – авторское произведение. Авторские и костюмы персонажей.



Такие символичные костюмы, неоднозначные сюжеты, и пластичные сцены театральные критики по всему миру и называют современными трендами. Сегодня зритель приходит в театр не только посмотреть, но и подумать. И эту волну удалось поймать и талантливым студенческим коллективам.







Сибирь, Центральная Россия, Кавказ. Сцена Тульского академического театра драмы вновь приняла коллективы со всей страны. Очередной день «Российской студенческой весны». Очередные претенденты на победу.«Комедия – дело серьезное!» – утверждал великий Юрий Никулин. Так, со всей серьезностью к этому жанру в направлении «Региональные программы» подошли студенты из Липецка. Их цирк – это далеко не только клоуны и акробаты. Ребята в свой номер вложили и философский смысл. Также поступили и гости из Томска. Их региональная программа под названием «Живые» проводит параллель людей с шахматами, а жизни – с шахматной доской.У калужан во время выступления на сцене и вовсе разгорелась так называемая чёрная комедия «Договор 666». Словно детективы Агаты Кристи, выступление ребят держит в напряжении зрителей до последнего. Вопрос «Так кто же убийца и каков его мотив?» не даёт покоя. В основе этого мини-спектакля – авторское произведение. Авторские и костюмы персонажей.Такие символичные костюмы, неоднозначные сюжеты, и пластичные сцены театральные критики по всему миру и называют современными трендами. Сегодня зритель приходит в театр не только посмотреть, но и подумать. И эту волну удалось поймать и талантливым студенческим коллективам.

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