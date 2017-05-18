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18.05.2017 16:05 Коммунальщики забыли дорогу на улицу Комарскую "Вести-Тула"





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Почему управляющая компания за год работы так и не привела дома в порядок, и как комментируют ситуацию районные власти, расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20:45.



Жители четырех домов на улице Комарской в Туле утверждают, что им нереально бывает дождаться мусоровоза, ремонтную бригаду, дворника. Зато с завидной регулярностью приходят квитанции за коммунальные услуги. За ремонт и содержание жилья собственники платят, но работы никакой не видят, сколько бы ни обращались с жалобами в управляющую компанию.Почему управляющая компания за год работы так и не привела дома в порядок, и как комментируют ситуацию районные власти, расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20:45.













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