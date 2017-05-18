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|18.05.2017 15:55 Сотрудники Росгвардии получили квартиры в Туле
|"Вести-Тула"
Тульские сотрудники Росгвардии полностью обеспечены служебным жильем. Сегодня ключи от новых квартир в жилом комплексе на улице Советской вручили первым новоселам.
Всего в трех домах, построенных для гвардейцев в центре Тулы, насчитывается 240 квартир. Часть из них будут служебными, а некоторые передадут в собственность. Во всех квартирах уже сделан ремонт, имеется сантехника, кухонные плиты и газовые колонки. Подобными квартирами сотрудники Росгвардии будут обеспечены и в других регионах страны - это одна из главных социальных гарантий, которые предоставляет ведомство.
«В войсках национальной гвардии в прошлом году мы предоставили военнослужащим 1300 квартир, в этом планируется – 2500. Двести сорок квартир в новом жилом комплексе в Туле распределены практические полностью. В резерве осталось только тринадцать квартир – на случай, если к нам придут сотрудники без жилья », - говорит заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Сергей Милейко.
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