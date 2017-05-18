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18.05.2017 15:09 Тульский «Арсенал» не смог выйти из зоны «прямого вылета» Александр Конов





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В таблице первенства «Арсенал» остался на 15-ой строчке в зоне «прямого вылета». Перед последним туром, в котором туляки в воскресенье примут «Спартак», наша команда отстаёт на два очка от «Оренбурга и на три – от «Крыльев Советов».





Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью 0:0 с пермским «Амкаром» в матче 29-го тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча прошла практически без голевых моментов. Пожалуй, можно только отметить удар Гии Григалавы в перекладину со штрафного во втором тайме.В таблице первенства «Арсенал» остался на 15-ой строчке в зоне «прямого вылета». Перед последним туром, в котором туляки в воскресенье примут «Спартак», наша команда отстаёт на два очка от «Оренбурга и на три – от «Крыльев Советов».

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