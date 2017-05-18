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18.05.2017 14:57 В отношении главы Россельхознадзора Московской и Тульской областей проведут служебную проверку
"Вести-Тула"



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Руководитель территориального управления Россельхознадзора наказан за нарушения антикоррупционного законодательства. Профильное управление Генпрокуратуры провело проверку в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

Выявлены факты предоставления должностными лицами ведомства неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, что противоречит требованиям закона «О противодействии коррупции». В других случаях, даже располагая данными о существенном превышении расходов государственных служащих над их доходами, должностные лица кадрового подразделения не инициировали соответствующие процедуры контроля.

В связи с этим Генпрокуратура внесла начальнику управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору представление об устранении нарушений законодательства. В отношении трех госслужащих инициировано проведение процедуры контроля за расходами, восемнадцать должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Россельхознадзор инициировал проведение служебной проверки в отношении уже непосредственно руководителя управления.
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