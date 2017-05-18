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|18.05.2017 14:43 Петербургские художники привезли в Тулу выставку «Вокруг натюрморта»
|Вести-Тула
Тулякам и гостям города можно познакомиться с творчеством петербургских художников Алексея Попова-Правокумского и Ирины Музыриной. В 16 часов в Выставочном зале на Красноармейском проспекте состоится открытие выставки их работ «Вокруг натюрморта».
Традиционно натюрморт, на французском - «мертвая натура», посвящен изображению предметов обихода. Но авторам этой экспозиции ближе другое определение - «тихая жизнь» предметов, окружающих человека. Ее они и пишут: интерьер, пейзажи, персонажей - то, что составляет повседневность нашей жизни.
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