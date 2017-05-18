НОВОСТИ | Общество







18.05.2017 11:30 Ведущая Мария Ситтель рассказала тульским школьникам о своём теледебюте Вести-Тула





| фото |



Недавно Мария стала и преподавателем – она руководит собственной Мастерской факультета журналистики МИТРО. И всем, кто сомневается в своих силах, рассказывает собственную историю – ее робкий теледебют на пензенском телевидении нелестно прокомментировал известный режиссер: «Не связывай свою жизнь с телевидением, потому что ты и камера – две вещи вообще не совместимые. Никогда».



Но как показало время, даже мэтры ошибаются. И любые препятствия на пути настоящего профессионала преодолимы. Мария Ситтель побывала и в нашей студии, интервью с телеведущей смотрите в выпуске «Событий недели», в воскресенье в 10.20.



«Похоронить» по ошибке не того человека и молчать в эфире 20 секунд – от таких казусов не застрахован ни один журналист и телеведущий, и даже лауреат премии ТЭФИ, ведущая вечерних выпусков программы «Вести» и «Специальный корреспондент» Мария Ситтель. О первых неудачах и трудностях профессии одна из самых ярких ведущих телеканала «Россия» рассказала тульским школьникам – тем, кто думает связать свою жизнь с журналистикой .Недавно Мария стала и преподавателем – она руководит собственной Мастерской факультета журналистики МИТРО. И всем, кто сомневается в своих силах, рассказывает собственную историю – ее робкий теледебют на пензенском телевидении нелестно прокомментировал известный режиссер: «Не связывай свою жизнь с телевидением, потому что ты и камера – две вещи вообще не совместимые. Никогда».Но как показало время, даже мэтры ошибаются. И любые препятствия на пути настоящего профессионала преодолимы. Мария Ситтель побывала и в нашей студии, интервью с телеведущей смотрите в выпуске «Событий недели», в воскресенье в 10.20.





Читать @gtrktula

















