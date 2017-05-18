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НОВОСТИ | Общество



18.05.2017 11:30 Ведущая Мария Ситтель рассказала тульским школьникам о своём теледебюте
Вести-Тула

Ведущая Мария Ситтель рассказала тульским школьникам о своём теледебюте

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«Похоронить» по ошибке не того человека и молчать в эфире 20 секунд – от таких казусов не застрахован ни один журналист и телеведущий, и даже лауреат премии ТЭФИ, ведущая вечерних выпусков программы «Вести» и «Специальный корреспондент» Мария Ситтель. О первых неудачах и трудностях профессии одна из самых ярких ведущих телеканала «Россия» рассказала тульским школьникам – тем, кто думает связать свою жизнь с журналистикой .

Недавно Мария стала и преподавателем – она руководит собственной Мастерской факультета журналистики МИТРО. И всем, кто сомневается в своих силах, рассказывает собственную историю – ее робкий теледебют на пензенском телевидении нелестно прокомментировал известный режиссер: «Не связывай свою жизнь с телевидением, потому что ты и камера – две вещи вообще не совместимые. Никогда».

Но как показало время, даже мэтры ошибаются. И любые препятствия на пути настоящего профессионала преодолимы. Мария Ситтель побывала и в нашей студии, интервью с телеведущей смотрите в выпуске «Событий недели», в воскресенье в 10.20.













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