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18.05.2017 10:50 Дождутся ли централизованного водоснабжения жители Старой Федоровки? Алексей Еремин





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Во дворах всё заставлено вёдрами, банками, бутылками... Всем, в чём можно хранить воду. Без неё Старая Фёдоровка жила всегда. Несколько лет назад селяне скинулись и пробурили один единственный колодец на всю деревню, вот только вода в нём техническая. Нет воды, нет и канализации, соответственно, тоже. Ходят всем селом в уличные «скворечники», как в седую старину - коммуникации проложить никак не могут.Обещают почти десять лет, но сроки постоянно переносят.



«Сроки постоянно сдвигаются. Сейчас не прошла опять смета. Водоснабжение должны были сделать в 2018 году, но сейчас перенесли на 2021-й. Хотя деньги выделены», - говорит староста деревни Старая Федоровка Светлана Васюкова.



Провести водопровод в населённый пункт с почти сотней домов долго обещала и местная администрация, а потом – что то пошло не так. Застать на месте главу поселения съемочной группе «Вестей» так и не удалось. Но в газете «Федоровский вестник» жителям твердо обещают, что в 2017 году в их поселок наконец-то придет долгожданное водоснабжение. Похоже, пока этим планам сбыться, увы, не суждено.



Впрочем, в администрации Привокзального округа, к которому относится и Старая Фёдоровка, отчаяния селян не разделяют и знают точный ответ на больной для них вопрос. Как заявил начальник главного управления администрации Тулы по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков, «…в 2019 году водоснабжение Старой Федоровки будет налажено». Надежда на воду у жителей деревни теплится, они рассчитывают, что скоро всё же вода придёт к ним в дома, даже раковины установили.





Живописные места всего в паре десятков километров от областного центра. Поля, да леса - не жизнь, а сказка. Так может показаться с первого взгляда, но если присмотреться... Вот тут вступают в разговор местные жители, которым есть, что рассказать.Во дворах всё заставлено вёдрами, банками, бутылками... Всем, в чём можно хранить воду. Без неё Старая Фёдоровка жила всегда. Несколько лет назад селяне скинулись и пробурили один единственный колодец на всю деревню, вот только вода в нём техническая. Нет воды, нет и канализации, соответственно, тоже. Ходят всем селом в уличные «скворечники», как в седую старину - коммуникации проложить никак не могут.Обещают почти десять лет, но сроки постоянно переносят.«Сроки постоянно сдвигаются. Сейчас не прошла опять смета. Водоснабжение должны были сделать в 2018 году, но сейчас перенесли на 2021-й. Хотя деньги выделены», - говорит староста деревни Старая Федоровка Светлана Васюкова.Провести водопровод в населённый пункт с почти сотней домов долго обещала и местная администрация, а потом – что то пошло не так. Застать на месте главу поселения съемочной группе «Вестей» так и не удалось. Но в газете «Федоровский вестник» жителям твердо обещают, что в 2017 году в их поселок наконец-то придет долгожданное водоснабжение. Похоже, пока этим планам сбыться, увы, не суждено.Впрочем, в администрации Привокзального округа, к которому относится и Старая Фёдоровка, отчаяния селян не разделяют и знают точный ответ на больной для них вопрос. Как заявил начальник главного управления администрации Тулы по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков, «…в 2019 году водоснабжение Старой Федоровки будет налажено». Надежда на воду у жителей деревни теплится, они рассчитывают, что скоро всё же вода придёт к ним в дома, даже раковины установили.











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