НОВОСТИ | Общество







18.05.2017 09:59 От телеоператоров ГТРК «Тула» зависит картинка и настроение журналистов София Гафарова





| фото |



Чем отличается работа оператора в информационной программе? Тем, что у него нет времени на размышления, выстраивать кадр надо быстро, прямо на ходу. Для оператора «Вестей» - первым оказаться на месте, думать глазами и даже предвидеть последующий момент. Так происходит на событийных съемках, когда работа идет в режиме нон-стоп. Причем важна не только крепость духа, но и тела.



«Сама камера весит примерно восемь килограммов, штатив где-то семь с половиной, так что с собой носим в районе 15 килограммов. К этому настолько привык», - рассказал телеоператор тульского филиала ВГТРК Олег Талашов.



Проверяет на прочность наших операторов еще и погода. Если корреспондент еще может спрятаться под зонтик или сбегать погреться в машину, то у коллеги с камерой альтернативы нет. «У меня куртка теплая и непромокаемая, готов работать в любую погоду», - уверяет телеоператор Андрей Куничкин. А на вопрос, чего больше не любит – мороз или жару – отвечает: «Интервью давать».



С нашими операторами не забалуешь, к работе относятся серьезно. Надо признать, на съемочной площадке они как режиссеры - рулят процессом: какой выбрать план, какой ракурс. Зачастую оператор – зеркало корреспондента. А еще у них хватает терпения воплотить в жизнь все амбициозные задумки журналиста. Ох, и сколько понимания бывает в эти моменты!



Что умеют наши операторы, так это увидеть и запечатлеть интересные моменты, которые не войдут в сюжет, но повеселят журналиста уже после съемочного дня при просмотре материала. И всегда операторы предпочитают оставаться за камерой.



Наши операторы с техникой на ты, универсалы в своем роде. Снимают с земли, и с воздуха. По словам телеоператора Сергея Куренкова, «когда снимаешь на наземную камеру, то видишь мир через призму объектива, а когда снимаешь на воздушную камеру, то приходится контролировать не только картинку, но и рассчитывать маршрут, чтобы коптер никуда не улетел».



Какие наши операторы без камеры? Да обычные ребята! Любят покопаться в машине, пофанатеть на футболе и, конечно, посмотреть дома на диване «Вести» - что там сделал журналист из его съемки?



Взаимопонимание с телеоператором – залог успешной съемки. Ведь именно этот человек готовит главное для телевизионного эфира – картинку. Как художник, только вместо холста в рамке – кадр. Многие думают: чего проще нажимать на кнопку камеры! Но изображение должно быть качественным, не синим, не засвеченным, и тем более не размытым, как говорят профессионалы - в расфокусе. Картинка должна быть четкой, красивой и интересной. Ведь даже одним кадром можно раскрыть суть происходящего.Чем отличается работа оператора в информационной программе? Тем, что у него нет времени на размышления, выстраивать кадр надо быстро, прямо на ходу. Для оператора «Вестей» - первым оказаться на месте, думать глазами и даже предвидеть последующий момент. Так происходит на событийных съемках, когда работа идет в режиме нон-стоп. Причем важна не только крепость духа, но и тела.«Сама камера весит примерно восемь килограммов, штатив где-то семь с половиной, так что с собой носим в районе 15 килограммов. К этому настолько привык», - рассказал телеоператор тульского филиала ВГТРК Олег Талашов.Проверяет на прочность наших операторов еще и погода. Если корреспондент еще может спрятаться под зонтик или сбегать погреться в машину, то у коллеги с камерой альтернативы нет. «У меня куртка теплая и непромокаемая, готов работать в любую погоду», - уверяет телеоператор Андрей Куничкин. А на вопрос, чего больше не любит – мороз или жару – отвечает: «Интервью давать».С нашими операторами не забалуешь, к работе относятся серьезно. Надо признать, на съемочной площадке они как режиссеры - рулят процессом: какой выбрать план, какой ракурс. Зачастую оператор – зеркало корреспондента. А еще у них хватает терпения воплотить в жизнь все амбициозные задумки журналиста. Ох, и сколько понимания бывает в эти моменты!Что умеют наши операторы, так это увидеть и запечатлеть интересные моменты, которые не войдут в сюжет, но повеселят журналиста уже после съемочного дня при просмотре материала. И всегда операторы предпочитают оставаться за камерой.Наши операторы с техникой на ты, универсалы в своем роде. Снимают с земли, и с воздуха. По словам телеоператора Сергея Куренкова, «когда снимаешь на наземную камеру, то видишь мир через призму объектива, а когда снимаешь на воздушную камеру, то приходится контролировать не только картинку, но и рассчитывать маршрут, чтобы коптер никуда не улетел».Какие наши операторы без камеры? Да обычные ребята! Любят покопаться в машине, пофанатеть на футболе и, конечно, посмотреть дома на диване «Вести» - что там сделал журналист из его съемки?







Читать @gtrktula



















