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17.05.2017 16:33 В Новомосковске планируют построить две модульные котельные "Вести-Тула"





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Всего планируют заменить 18 километров тепловых магистралей. Прежде всего, на наиболее проблемных участках. Один из них – вдоль Урванского водохранилища. Во время прошедшего отопительного сезона там произошел порыв теплосетей. Трубы меняют на современные пенополиуретановые изоляции, там, где необходимо увеличивают их диаметр. Остальные подземные участки в этом году впервые проверят новым способом диагностики – с помощью телевизионного робота.



Как рассказал глава администрации муниципального образования город Новомосковск Вадим Жерздев, «…в планах на 2017 год – начало строительства еще двух модульных котельных. В прошлом году их ввели пять. Эти котельные были включены в план губернатора – развития Тульской области. Это позволило лучше пройти отопительный период и экономнее подойти к расходованию газа».



Едва завершился отопительный сезон, подготовка к новому уже идет быстрыми темпами. В Новомосковске приступили к замене трубопровода сразу в нескольких районах города. Здесь уже провели первое заседание штаба по подготовке объектов ЖКХ к будущему году.Всего планируют заменить 18 километров тепловых магистралей. Прежде всего, на наиболее проблемных участках. Один из них – вдоль Урванского водохранилища. Во время прошедшего отопительного сезона там произошел порыв теплосетей. Трубы меняют на современные пенополиуретановые изоляции, там, где необходимо увеличивают их диаметр. Остальные подземные участки в этом году впервые проверят новым способом диагностики – с помощью телевизионного робота.Как рассказал глава администрации муниципального образования город Новомосковск Вадим Жерздев, «…в планах на 2017 год – начало строительства еще двух модульных котельных. В прошлом году их ввели пять. Эти котельные были включены в план губернатора – развития Тульской области. Это позволило лучше пройти отопительный период и экономнее подойти к расходованию газа».











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