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17.05.2017 16:11 За отопительный сезон тульские горе-мастера 19 раз оставляли соседей без газа Вести-Тула





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Как сообщил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьёв, «26 февраля в посёлке Иншинском при самовольной замене колонки в газопровод попала вода, пришлось отключать от газа два подъезда, 32 квартиры. Виновный должен был возместить ущерб более 20 тысяч рублей. 19 марта в городе Щёкино по такой же причине от газа были отключены 30 квартир. Виновнику предъявлены затраты более 30 тысяч рублей».



Тульские газовики подвели итоги отопительного сезона. В целом качество работы газораспределительной системы руководство компании оценивает высоко. За отопительный сезон не произошло ни одного серьёзного инцидента. Отмечено 19 случаев, связанных с самовольным вмешательством в систему газоснабжения, и два случая повреждения газопроводов.Как сообщил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьёв, «26 февраля в посёлке Иншинском при самовольной замене колонки в газопровод попала вода, пришлось отключать от газа два подъезда, 32 квартиры. Виновный должен был возместить ущерб более 20 тысяч рублей. 19 марта в городе Щёкино по такой же причине от газа были отключены 30 квартир. Виновнику предъявлены затраты более 30 тысяч рублей».





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