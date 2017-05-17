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17.05.2017 16:09 Юные экологи посадят семена кремлевской елки "Вести-Тула"





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Все команды получили семена с главной кремлевской ёлки. Так что теперь каждый школьный участок, на котором работают юные экологи, украсит потомок главной зелёной красавицы страны. Правда растут ели медленно, и оценить их полноценную красоту можно будет только через несколько десятков лет.



В рамках слёта ребята выполняли задания на различных станциях. И юные биологи продемонстрировали свои знания, как уберечь растения в случае весенних заморозков.



Накануне в Туле стартовал первый областной слёт юных экологов. Одним из его кураторов стало общероссийское движение «Зеленый патруль».Все команды получили семена с главной кремлевской ёлки. Так что теперь каждый школьный участок, на котором работают юные экологи, украсит потомок главной зелёной красавицы страны. Правда растут ели медленно, и оценить их полноценную красоту можно будет только через несколько десятков лет.В рамках слёта ребята выполняли задания на различных станциях. И юные биологи продемонстрировали свои знания, как уберечь растения в случае весенних заморозков.













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