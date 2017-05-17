НОВОСТИ | Общество







17.05.2017 16:00 Вопросами спорта в районах области будут заниматься отдельные управления "Вести-Тула"





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«Несмотря на имеющиеся достижения в нашей отрасли, возможности и потенциал массового спорта сегодня не используется в полной мере. Это по-прежнему связано с отсутствием в структурах администраций муниципальных образований отделов или комитетов по физкультуре и спорту. Об этом уже неоднократно заявлялось на совещаниях различного уровня. Предлагаю главам администраций муниципальных образований региона приложить максимум усилий, направленных на восстановление структуры управления отраслью и рассмотреть возможность создания самостоятельных подразделений по вопросам физкультуры и спорта в структурах администраций», - сказал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.



В ходе заседания правительства Тульской области с докладом выступил министр промышленности и ТЭК региона Дмитрий Ломовцев. По его словам, индекс промышленного производства в регионе сегодня составляет 84%. Однако председатель правительства Юрий Андрианов отметил, что по Гособоронзаказу через пару лет степень загрузки будет снижаться, то есть возрастает острая необходимость ускоренного расширения гражданского сектора и это главная задача для предприятий региона.



Сегодня в ходе заседания правительства Тульской области были рассмотрены вопросы развития спорта. Председатель профильного комитета Дмитрий Яковлев заявил, что более эффективной работы в этом направлении необходимо, чтобы вопросами спорта в районах области занимались отдельные управления.«Несмотря на имеющиеся достижения в нашей отрасли, возможности и потенциал массового спорта сегодня не используется в полной мере. Это по-прежнему связано с отсутствием в структурах администраций муниципальных образований отделов или комитетов по физкультуре и спорту. Об этом уже неоднократно заявлялось на совещаниях различного уровня. Предлагаю главам администраций муниципальных образований региона приложить максимум усилий, направленных на восстановление структуры управления отраслью и рассмотреть возможность создания самостоятельных подразделений по вопросам физкультуры и спорта в структурах администраций», - сказал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.В ходе заседания правительства Тульской области с докладом выступил министр промышленности и ТЭК региона Дмитрий Ломовцев. По его словам, индекс промышленного производства в регионе сегодня составляет 84%. Однако председатель правительства Юрий Андрианов отметил, что по Гособоронзаказу через пару лет степень загрузки будет снижаться, то есть возрастает острая необходимость ускоренного расширения гражданского сектора и это главная задача для предприятий региона.









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