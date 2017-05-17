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17.05.2017 15:53 Тульские тепловики задолжали за газ больше 2 миллиардов Вести-Тула





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Наибольшую задолженность имеют два крупнейших теплоснабжающих предприятия региона - «Тулатеплосеть» и «ЭнергоГазИнвест-Тула». Суммарный долг этих потребителей сейчас 1 миллиард 370 миллионов рублей, а это почти 60% от общего долга данной группы потребителей.



Наиболее проблемной группой потребителей газа в Тульском регионе продолжают оставаться теплоснабжающие предприятия. На их долю приходится всего 13% газа в общей структуре газопотребления и 59% в общей структуре долга всех категорий потребителей. На 1 мая 2017 года их задолженность выросла более чем в полтора раза и составила свыше двух миллиардов рублей. И это в условиях, когда уровень платежей населения за коммунальные услуги в области превышает 99%.Наибольшую задолженность имеют два крупнейших теплоснабжающих предприятия региона - «Тулатеплосеть» и «ЭнергоГазИнвест-Тула». Суммарный долг этих потребителей сейчас 1 миллиард 370 миллионов рублей, а это почти 60% от общего долга данной группы потребителей.

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