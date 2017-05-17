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|17.05.2017 15:43 В Туле собрались молодые педагоги региона
|"Вести-Тула"
Форум молодых педагогов проходит сегодня в Туле. В нем участвуют специалисты, рабочий стаж которых не превышает пяти лет. Разговор идет о том, как начинающему учителю повысить свой профессиональный уровень, как выстраивать партнерские отношения по формуле: учителя-ученики-родители. Отдельный мастер-класс посвящен детям с особенностями в развитии.
Как отмечают участники, год от года их становится все больше. В центры дошкольного образования обращаются родители детей с самыми разными проблемами: логопедическими, психологическими, задержкой развития.
«Отмечается значительное увеличение детей, имеющих отклонение в развитии. Цель подобных форумов – обмен информацией с коллегами, получение новых знаний и навыков, которые можно использовать в свой работе с такими детьми», - говорит логопед центра содействия укреплению здоровья Виктория Гвоздкова.
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