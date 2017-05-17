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17.05.2017 13:11 В Старой Фёдоровке проблемы с водой только начинаются Вести-Тула





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Вот тут вступают в разговор местные жители, которым есть, что рассказать: «Эту техническую воду пить нельзя, езжу в Шепилово или к маме в Алексинский район. Руки помыть лучше просто дождевой».



Вода должна была прийти в деревню в этом году, но стало известно, что самое страшное ещё только впереди. Подробности не пропустите в нашем вечернем эфире в 20.45!



Десятки лет жители деревни Старая Фёдоровка Большой Тулы существовали без воды. Живописные места всего в паре десятков километров от областного центра: поля, да леса - не жизнь, а сказка. Так может показаться с первого взгляда, но если присмотреться...Вот тут вступают в разговор местные жители, которым есть, что рассказать: «Эту техническую воду пить нельзя, езжу в Шепилово или к маме в Алексинский район. Руки помыть лучше просто дождевой».Вода должна была прийти в деревню в этом году, но стало известно, что самое страшное ещё только впереди. Подробности не пропустите в нашем вечернем эфире в 20.45!







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