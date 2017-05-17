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17.05.2017 12:37 Для лучшего усвоения ПДД тульским школьникам дали порулить Виталий Моторин





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Заместитель директора по развитию картинг-центра «Kart Park» Оксана Коренюгина рассказала: «Когда детям в назидательном тоне объясняют Правила дорожного движения - это не всегда оставляет след. По этой причине возникла идея проводить на территории картинг-центра эти занятия. Дети приходят на трек, садятся в эти маленькие машинки, и им показывают, что такое автомобиль, как он движется, что такое тормозной путь. Эти ребята прекрасно понимают, что если нажать на тормоз, автомобиль сразу не останавливается как вкопанный».



Конечно, карт - это не полноценный автомобиль, но принцип тот же: четыре колеса, педали, руль, максимальная скорость до 40 километров в час, но самое главное - управлять им могут дети, начиная с 6-7 лет.



А учатся дети куда быстрее взрослых, за рулем большинство из них в первый раз, но они уже обгоняют, входят в повороты на скорости и соревнуются: принцип движения автомобиля на дороге усвоен.



Теорию, технику безопасности и Правила дорожного движения ребятам без сомнения рассказывают и здесь, но теперь шансов на то, что все это будет услышано и понято, гораздо больше.



По словам инспектора группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Туле Анастасии Гудковой, «дети изучают Правила дорожного движения по трем категориям участников: пассажиры, пешеходы и водители, так как дети уже в своем возрасте могут быть водителями, например, велосипедов».



Дети рулят в карт-парке уже в третий раз только в этом году, в прошлом же подобные заезды тут устраивались по несколько раз в неделю. Участвовать в них могут школьники из любого учебного заведения, написав для этого заявку.



Красочные буклеты, профессиональный инспектор ГИБДД, интересные викторины по Правилам дорожного движения - это ребята видели уже неоднократно. Они отвлекаются, устают, скучают, более того сам формат до боли похож на школьный урок, которых у них и без того по шесть в день. Но здесь, среди настоящих, пусть и маленьких гоночных машин, всё меняется.Заместитель директора по развитию картинг-центра «Kart Park» Оксана Коренюгина рассказала: «Когда детям в назидательном тоне объясняют Правила дорожного движения - это не всегда оставляет след. По этой причине возникла идея проводить на территории картинг-центра эти занятия. Дети приходят на трек, садятся в эти маленькие машинки, и им показывают, что такое автомобиль, как он движется, что такое тормозной путь. Эти ребята прекрасно понимают, что если нажать на тормоз, автомобиль сразу не останавливается как вкопанный».Конечно, карт - это не полноценный автомобиль, но принцип тот же: четыре колеса, педали, руль, максимальная скорость до 40 километров в час, но самое главное - управлять им могут дети, начиная с 6-7 лет.А учатся дети куда быстрее взрослых, за рулем большинство из них в первый раз, но они уже обгоняют, входят в повороты на скорости и соревнуются: принцип движения автомобиля на дороге усвоен.Теорию, технику безопасности и Правила дорожного движения ребятам без сомнения рассказывают и здесь, но теперь шансов на то, что все это будет услышано и понято, гораздо больше.По словам инспектора группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Туле Анастасии Гудковой, «дети изучают Правила дорожного движения по трем категориям участников: пассажиры, пешеходы и водители, так как дети уже в своем возрасте могут быть водителями, например, велосипедов».Дети рулят в карт-парке уже в третий раз только в этом году, в прошлом же подобные заезды тут устраивались по несколько раз в неделю. Участвовать в них могут школьники из любого учебного заведения, написав для этого заявку.







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