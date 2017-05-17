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17.05.2017 11:46 С ведущими тульских «Вестей» зрители делятся проблемами Елена Панова





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Из этой студии 10 раз в день по будням выходят «Вести-Тула» плюс выпуски в субботу и итоговая воскресная программа. Основной помощник ведущего во время прямого эфира, кроме, конечно, постановочной группы, вот такая зеркальная камера – суфлер. По нему читают тексты – подводки к сюжетам.



Перед каждым выходом в прямой эфир тексты она учила наизусть. Людмила Дьякова – первый диктор тульского, а точнее сталиногорского телевидения. Именно так в то время назывался город Новомосковск. Премьера программы «Новости» состоялась в феврале 1957 года. С этого момента местное «Время» будет транслироваться регулярно, дважды в неделю.



«Я себя не видела, там столько света было, до 60 градусов нагревалась студия. Все было герметично закрыто, дышать нечем. Еще и улыбаться нужно. Ребята, чтобы я улыбалась, обезьяну сажали на камеру», - вспоминает Людмила Михайловна. По её словам, одевались дикторы сами и на свой вкус. Бывало, соседка покупала новую кофточку и в первую очередь приносила ей, чтобы надеть в эфир. Однажды на трех ведущих сшили одно общее вечернее платье. Которое ни одна из них ни разу не надела.



Уже 12 лет Олег Масальский в эфире «России 1 Тула» по вечерам рассказывает о самых важных событиях минувшего дня. На телевизионном языке это время называется прайм-тайм. Самый рейтинговый выпуск. В нем показывают наиболее яркие сюжеты и важные темы. При этом ведущий – такой же человек, как любой из нас, и то, что говорится с экрана, порой не может оставлять равнодушным.



Профессия ведущего, по сути, универсальная. Они записывают интервью, выезжают на съемки, делают видеосюжеты. Почти полгода тульские эфиры выходят на частоте «Россия 24». Уже и там наши ведущие стали узнаваемы и каждый вечер собирают большую аудиторию зрителей.



Про них говорят: это люди с экрана. Узнают на улице, подходят, делятся проблемами. Но главное им доверяют зрители. Пожалуй, это основное в профессии ведущего информационной программы. Впрочем, мелочей здесь не бывает. В гримерке создается тот самый образ, который привыкли видеть на экране. «Ведущий должен выглядеть стильно и одновременно строго, новости обязывают к определенному дресс-коду», - говорит ведущая Кира Черьевская.Из этой студии 10 раз в день по будням выходят «Вести-Тула» плюс выпуски в субботу и итоговая воскресная программа. Основной помощник ведущего во время прямого эфира, кроме, конечно, постановочной группы, вот такая зеркальная камера – суфлер. По нему читают тексты – подводки к сюжетам.Перед каждым выходом в прямой эфир тексты она учила наизусть. Людмила Дьякова – первый диктор тульского, а точнее сталиногорского телевидения. Именно так в то время назывался город Новомосковск. Премьера программы «Новости» состоялась в феврале 1957 года. С этого момента местное «Время» будет транслироваться регулярно, дважды в неделю.«Я себя не видела, там столько света было, до 60 градусов нагревалась студия. Все было герметично закрыто, дышать нечем. Еще и улыбаться нужно. Ребята, чтобы я улыбалась, обезьяну сажали на камеру», - вспоминает Людмила Михайловна. По её словам, одевались дикторы сами и на свой вкус. Бывало, соседка покупала новую кофточку и в первую очередь приносила ей, чтобы надеть в эфир. Однажды на трех ведущих сшили одно общее вечернее платье. Которое ни одна из них ни разу не надела.Уже 12 лет Олег Масальский в эфире «России 1 Тула» по вечерам рассказывает о самых важных событиях минувшего дня. На телевизионном языке это время называется прайм-тайм. Самый рейтинговый выпуск. В нем показывают наиболее яркие сюжеты и важные темы. При этом ведущий – такой же человек, как любой из нас, и то, что говорится с экрана, порой не может оставлять равнодушным.Профессия ведущего, по сути, универсальная. Они записывают интервью, выезжают на съемки, делают видеосюжеты. Почти полгода тульские эфиры выходят на частоте «Россия 24». Уже и там наши ведущие стали узнаваемы и каждый вечер собирают большую аудиторию зрителей.







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