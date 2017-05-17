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17.05.2017 10:32 В Туле в разгаре весна. Студенческая Алина Фурсенко





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Как рассказала Дарья Шабинтова, «номер о трудной участи русских женщин в военные времена. О том, что женщины отправляли своих сыновей, мужей, мужчин своей семьи на войну, сами оставались, тосковали без них, выполняли всю самую сложную работу».



Не каждый номер привязан к эпохе и к сюжету, но у каждого своя особая энергетика, даже сложно сравнивать свободный и летящий контемпорари и динамичный фристайл. Но оценивать придется и технику, и замысел.



От того, как юные циркачи взлетают в воздух над тульской ареной, у зрителей перехватывает дыхание, и трудно поверить, что эти ребята не росли под куполом, а пришли недавно из народных танцев.



Тулякам, а их немало, помогают стены, а всем остальным - зрители, их поддержка действительно чувствуется, причем овации дарят не только своим. Жюри сейчас, конечно, не позавидуешь: самых достойных им приходится выбирать из тысяч талантливых. И поток ярких номеров не иссякнет на протяжении еще двух конкурсных дней.



Музыки нет, только голос и каждое движение говорит. Простая скамейка, которая в сценическом пространстве становилась и младенцем, и стеной, и воротами, вместе с артистами приехала из Смоленска. А как иначе - реквизит. Участницы смоленского коллектива «Смайл» перед выходом не столько разминались, сколько вживались в образы своих героинь.Как рассказала Дарья Шабинтова, «номер о трудной участи русских женщин в военные времена. О том, что женщины отправляли своих сыновей, мужей, мужчин своей семьи на войну, сами оставались, тосковали без них, выполняли всю самую сложную работу».Не каждый номер привязан к эпохе и к сюжету, но у каждого своя особая энергетика, даже сложно сравнивать свободный и летящий контемпорари и динамичный фристайл. Но оценивать придется и технику, и замысел.От того, как юные циркачи взлетают в воздух над тульской ареной, у зрителей перехватывает дыхание, и трудно поверить, что эти ребята не росли под куполом, а пришли недавно из народных танцев.Тулякам, а их немало, помогают стены, а всем остальным - зрители, их поддержка действительно чувствуется, причем овации дарят не только своим. Жюри сейчас, конечно, не позавидуешь: самых достойных им приходится выбирать из тысяч талантливых. И поток ярких номеров не иссякнет на протяжении еще двух конкурсных дней.





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