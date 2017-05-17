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НОВОСТИ | Общество



17.05.2017 10:09 Ситуация с вывозом мусора в Туле налаживается?
Олег Масальский

Борьба за чистоту контейнерных площадок в Туле продолжается

| фото |
Это пример, пожалуй, идеальной контейнерной площадке в Туле. Её адрес - проспект Ленина, 147. Здесь ни фантика, ни соринки. Воевали жители за такую чистоту недолго: все согласно новым правилам благоустройства определили место, а управляющая компания организовала вот такой чудо-контейнер.

Но такая картина в городе-герое, увы, не везде. Вот другой адрес – Рязанская, 6. Здесь ещё год назад не помогал ни рейтинг УК, ни жалобы жильцов. Предписания надзорных органов сыпались в адрес управляющей компании чуть ли не ежедневно. Делят контейнер три управляющие компании. Местные жители хотели бы лучшего.

Cогласно новым требованиям благоустройства контейнерная площадка должна очищаться не реже одного раза в сутки, крупногабаритный мусор вывозиться один-два раза в неделю. В разных случаях это может быть индивидуально, но в идеале вот таких вот свалок, конечно же, быть не должно. Надо сказать, что городские власти да и жители неоднократно шли на ряд хитростей, дабы отследить и графики вывоза, и чистоту уборки: ставили видеокамеры, вывешивали аншлаги с телефонами УК. Кстати, они должны быть и сейчас.

В настоящее время есть ещё один способ. Как рассказал начальник МУ «ЦГЗСР Тулы» Николай Безруков, «все контейнеры под твёрдый бытовой мусор оборудованы табличками, где указан номер контейнера. В случае переполнения любой житель может отправить на номер 3434 сообщение «Мусор» и написать номер контейнера. Диспетчер сообщает об этом в управляющую компанию».

Сейчас ситуация с накоплением мусора во дворах постоянно мониторится. Стихийных свалок на контейнерных площадках стало меньше. Связывают это специалисты с новыми правилами благоустройства. «Они чётко определяют, что контейнерная площадка должна быть огорожена, иметь твёрдое покрытие, табличку с указанием управляющей компании и графиком вывоза. Всего на территории города 293 контейнерные площадки, из них 141 полностью соответствует требованиям», - рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

В общем, новая программа благоустройства свои плоды даёт, пусть и с некоторыми сбоями. Так, например, есть ряд адресов, по которым мусор накапливается постоянно. В основном это территории рядом с частным сектором или предприятиями бытового обслуживания. С такими местами, говорят городские власти, будет вестись отдельная работа.















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