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НОВОСТИ | Общество



16.05.2017 18:49 Холодная погода сказалась на озеленении Тулы
"Вести-Тула"



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В Туле продолжаются работы по озеленению. Высажено уже более 204 тысяч цветов как однолетних, так и многолетних. А до 10 июня эту коллекцию пополнят еще порядка 230 тысяч растений. Уже создано шестнадцать ландшафтных композиций, на очереди еще три. Как утверждают специалисты, похолодание негативно сказалось на высаженных растениях.

«Мы уже объехали участки и выявили те из них, на которых растения подверглись наиболее сильному воздействию холодной погоды. Была произведена обработка цветочной рассады специальным усилителем роста. Если это не даст результаты, то придется сажать новые цветы», - рассказывает начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.















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