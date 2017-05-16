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16.05.2017 18:36 На трамвайных путях в Туле установят искусственные неровности "Вести-Тула"





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Устанавливаться такие конструкции должны только в совокупности со знаком кирпич, и нужны именно потому, что многие водители запрет на движение игнорируют. Сама идея установки искусственных неровностей на трамвайных путях в Тулу пришла из столицы. Необходимость продиктована большим количеством аварий и износом трамвайного полотна в местах для движения автомобилей не предназначенных.

В Туле, на участках трамвайного полотна не предназначенных для движения автомобилей установят искусственные неровности, препятствующие проезду. Сегодня одно из таких сооружений уже появилось на перекрестке улиц Смидович и Болдина. Эти конструкции не мешают движению трамваев, их задача физически не пропустить машины, туда, где юридически им и так проезд запрещен.Устанавливаться такие конструкции должны только в совокупности со знаком кирпич, и нужны именно потому, что многие водители запрет на движение игнорируют. Сама идея установки искусственных неровностей на трамвайных путях в Тулу пришла из столицы. Необходимость продиктована большим количеством аварий и износом трамвайного полотна в местах для движения автомобилей не предназначенных.









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