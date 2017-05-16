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16.05.2017 18:31 Житель Киреевского района напал на сотрудника ГИБДД
"Вести-Тула"



| фото |
За нападение на сотрудника ГИБДД заведено уголовное дело. Инцидент произошел в Щекинском районе, где госавтоинспектором была остановлена машина под управлением жителя Киреевска. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как рассказала помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…мужчина не захотел предъявлять сотрудникам полиции документы на право управления транспортным средством и попытался заблокировать окна автомобиля. Полицейский попытался помешать нарушителю, в результате чего злоумышленник зажал боковым стеклом автомобиля руку инспектора ДПС. Когда служителю закона удалось открыть дверь автомобиля, мужчина начал бить полицейского по рукам и причинил ему телесные повреждения».
















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