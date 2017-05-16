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16.05.2017 18:31 Житель Киреевского района напал на сотрудника ГИБДД "Вести-Тула"





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Как рассказала помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…мужчина не захотел предъявлять сотрудникам полиции документы на право управления транспортным средством и попытался заблокировать окна автомобиля. Полицейский попытался помешать нарушителю, в результате чего злоумышленник зажал боковым стеклом автомобиля руку инспектора ДПС. Когда служителю закона удалось открыть дверь автомобиля, мужчина начал бить полицейского по рукам и причинил ему телесные повреждения».

За нападение на сотрудника ГИБДД заведено уголовное дело. Инцидент произошел в Щекинском районе, где госавтоинспектором была остановлена машина под управлением жителя Киреевска. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.Как рассказала помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…мужчина не захотел предъявлять сотрудникам полиции документы на право управления транспортным средством и попытался заблокировать окна автомобиля. Полицейский попытался помешать нарушителю, в результате чего злоумышленник зажал боковым стеклом автомобиля руку инспектора ДПС. Когда служителю закона удалось открыть дверь автомобиля, мужчина начал бить полицейского по рукам и причинил ему телесные повреждения».













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