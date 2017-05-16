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16.05.2017 15:45 Участники «Студенческой весны» борются за победу в разных номинациях "Вести-Тула"





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«Надеемся, что атмосфера состязаний будет такой же доброй и теплой, как и вчера, на открытии фестиваля. Мы волнуемся. Уровень ответственности очень высокий», - говорят участница фестиваля из Смоленска Дарья Шабинтова.



А за номинацию «Оригинальный жанр» зрители переживают особенно. Ведь обычно на арене тульского цирка артисты профессиональные. Но тут юные, но смелые циркачи взлетают в воздух без страховки. Начали программу, кстати, участники из Тулы, которым, конечно, чуть легче, чем остальным. Как говорится, и стены помогают. Три тысячи участников Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» разошлись сегодня по своим площадкам. Программой предусмотрено семь конкурсов от вокала до региональных программ и множество разных номинаций. В зале, где состязаются танцоры аншлаг. Эта номинация одна из самых массовых и судить ее особенно сложно.«Надеемся, что атмосфера состязаний будет такой же доброй и теплой, как и вчера, на открытии фестиваля. Мы волнуемся. Уровень ответственности очень высокий», - говорят участница фестиваля из Смоленска Дарья Шабинтова.А за номинацию «Оригинальный жанр» зрители переживают особенно. Ведь обычно на арене тульского цирка артисты профессиональные. Но тут юные, но смелые циркачи взлетают в воздух без страховки. Начали программу, кстати, участники из Тулы, которым, конечно, чуть легче, чем остальным. Как говорится, и стены помогают.







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