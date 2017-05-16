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|16.05.2017 15:44 Какой метод борьбы с переполненными контейнерами придумали в Туле?
|Вести-Тула
Борьба за чистоту контейнерных площадок в Туле продолжается. Где-то они уже приведены в надлежащий вид, а бытовые отходы вывозятся согласно графику, но есть в городе места, где коммунальщикам еще работать и работать. Вот пример, пожалуй, идеальной контейнерной площадки в Туле. Адрес: Проспект Ленина, 147. Здесь ни фантика, ни соринки. Стоит отметить, воевали жители за такую чистоту недолго.
Согласно новым правилам благоустройства определили место, а управляющая компания организовала такой вот чудо-контейнер. Но такая картина в городе оружейников, увы, не везде.
Какой метод борьбы с переполненными контейнерами придумали в Туле и когда проблема мусора будет полностью решена? Расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.
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