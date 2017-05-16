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16.05.2017 15:44 Какой метод борьбы с переполненными контейнерами придумали в Туле? Вести-Тула





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Согласно новым правилам благоустройства определили место, а управляющая компания организовала такой вот чудо-контейнер. Но такая картина в городе оружейников, увы, не везде.



Какой метод борьбы с переполненными контейнерами придумали в Туле и когда проблема мусора будет полностью решена? Расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.



Борьба за чистоту контейнерных площадок в Туле продолжается. Где-то они уже приведены в надлежащий вид, а бытовые отходы вывозятся согласно графику, но есть в городе места, где коммунальщикам еще работать и работать. Вот пример, пожалуй, идеальной контейнерной площадки в Туле. Адрес: Проспект Ленина, 147. Здесь ни фантика, ни соринки. Стоит отметить, воевали жители за такую чистоту недолго.Согласно новым правилам благоустройства определили место, а управляющая компания организовала такой вот чудо-контейнер. Но такая картина в городе оружейников, увы, не везде.Какой метод борьбы с переполненными контейнерами придумали в Туле и когда проблема мусора будет полностью решена? Расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.







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