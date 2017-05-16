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НОВОСТИ | Общество



16.05.2017 14:06 Многодетная семья Морозовых мечтает съездить на море
Алина Фурсенко

Многодетная семья Морозовых мечтает съездить на море

| фото |
Всего 14: взрослых – двое, детей – шестеро, и еще шестеро – четвероногих и крылатых друзей. Каждому ребенку – по своему животному, о котором нужно заботиться. Не то, чтобы в семье Морозовых из Киреевского района такая особенная модель воспитания, просто зверей тут уж очень любят.

Два кота, попугай, хомяк, черепаха и морская свинка и поровну мальчиков и девочек, причем, как бы ни планировали родители, сравнять счет решила судьба.
«Мама звонит мне на работу и говорит, что опять двойня у нас - мальчик и девочка», - рассказывает глава семейства Вадим Морозов. Вот так семь «я» превратились в восемь. И никто об этом ни разу не пожалел, забот у родителей, конечно, немало, но старшие приглядывают за младшими, и в детский сад отведут и на прогулку. Да и для работы сколько рук.

Мечтает семейство об отдыхе – не друг от друга, конечно, а вместе. Пока далеко выбраться не удается: «Есть мечта на море вырваться, а никак не получается».

Почетный знак Тульской области «Материнская слава», который получила Олеся Морозова, может немного приблизить к мечте – материально. Мамы, отмеченные такой наградой, получают единовременную выплату около 84 тысяч рублей и ежемесячные пособия - чуть больше 1800 рублей на каждого ребенка, пока малышам не исполнится 18. В зале - 11 мам, у каждой из которых не менее пяти детей, своих и приемных.

«Мы уверены в том, что в Тульской области будет не полтора миллиона население, а лет через 10 миллиона два. Постарайтесь, пожалуйста!» - обратился к собравшимся председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Сами-то уже постарались, теперь осталось вдохновить остальных. Не столько ради демографии, сколько ради собственного счастья.














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