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16.05.2017 13:14 Тульские полицейские дважды спасли оклад иконы Феодосия Черниговского Юлия Шалаева





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Руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев рассказал, что «была проведена искусствоведческая экспертиза. Установлено, что этот оклад имеет большую историческую и культурную ценность, его стоимость порядка 70 тысяч условных единиц».



Чтобы установить происхождение оклада, тульским полицейским понадобилось три года: они изучили каталоги, книги учёта, десятки сайтов музеев, антикварных форумов. И лишь благодаря информации, полученной от ветерана милиции, удалось найти зацепку - старое дело банды антиквара Белолипецкого, промышлявшей в 80-е годы. Уголовное дело читали как детективный роман. Банда грабила церкви по всей России. Побывала и в Кировской области, в городе Советске. В 1981 году воры залезли в окно алтаря храма Покрова Божьей Матери и, заметив большую старинную икону, попытались снять ее со стены.



«Здесь, в стене, была сделана ниша, куда была вмонтирована икона. После того, как с неё сняли оклад, икона оказалась жестоко изуродована и потеряла внешний вид, облик», - рассказал настоятель храма Покрова Божьей Матери протоиерей Михаил Ковальский.



Как вспоминали много лет спустя участники банды, икона им просто не далась, сопротивлялась. Все попытки вырвать ее из стены закончились ничем. Святой образ был буквально истерзан грабителями, но в руки варваров так и не попал. Остался богатый оклад иконы с уникальной чеканкой - на ризе стояла печать Ивана Хлебникова, одного из лучших ювелиров Императорского двора. В конце 19 века его ставили в один ряд с Фаберже. Работы мастера украшали королевские дворы Европы. Заказать такую богатую чеканку мог только очень состоятельный человек.



Почему же воры выбрали именно этот храм в маленьком городке Кировской области? По всей видимости, преступников консультировал очень осведомленный человек. Храм Покрова Божьей Матери - старейший в Вятской Епархии. Первое упоминание о нем датировано 1657 годом. До революции в церкви хранилось много старинных икон, большинство из них пропали. Но некоторые удалось спасти благодаря местным жителям. Именно эти иконы и заинтересовали тульскую банду. Первый налет на храм был совершен в 80-м году, тогда воры унесли 14 небольших икон. Через год вернулись за образом с богатым окладом.



В 93-м была еще одна неловкая попытка совершить кражу в храме. Местный житель снял икону Божьей Матери, которая висит прямо при входе в церковь. Он принес ее домой, а через три для вернул настоятелю с просьбой простить его и помолиться о его душе. Несостоявшийся вор жаловался, что Богородица преследует его, и он не может спокойно спать.



Тульских воров совесть не мучила. Серебряный оклад ушел бы с молотка, но планам банды помешали высшая справедливость и розыскной талант тульских милиционеров. Грабителей осудили на большие сроки, а оклад иконы остался на складе вещдоков. Прошли годы, сменилась эпоха, и тульские полицейские вновь спасли святыню и теперь готовятся вернуть оклад иконы Феодосия Черниговского домой.



В 2014 году в заброшенном помещении, принадлежащем тульской полиции, был найден почерневший от времени большой металлический предмет, завернутый в старую ткань. Когда находку отмыли от грязи, полицейские не поверили глазам - в полный рост из металла выступал образ святого. На нижнем поле проступала надпись: «Святой Феодосий Черниговский Чудотворец».Руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев рассказал, что «была проведена искусствоведческая экспертиза. Установлено, что этот оклад имеет большую историческую и культурную ценность, его стоимость порядка 70 тысяч условных единиц».Чтобы установить происхождение оклада, тульским полицейским понадобилось три года: они изучили каталоги, книги учёта, десятки сайтов музеев, антикварных форумов. И лишь благодаря информации, полученной от ветерана милиции, удалось найти зацепку - старое дело банды антиквара Белолипецкого, промышлявшей в 80-е годы. Уголовное дело читали как детективный роман. Банда грабила церкви по всей России. Побывала и в Кировской области, в городе Советске. В 1981 году воры залезли в окно алтаря храма Покрова Божьей Матери и, заметив большую старинную икону, попытались снять ее со стены.«Здесь, в стене, была сделана ниша, куда была вмонтирована икона. После того, как с неё сняли оклад, икона оказалась жестоко изуродована и потеряла внешний вид, облик», - рассказал настоятель храма Покрова Божьей Матери протоиерей Михаил Ковальский.Как вспоминали много лет спустя участники банды, икона им просто не далась, сопротивлялась. Все попытки вырвать ее из стены закончились ничем. Святой образ был буквально истерзан грабителями, но в руки варваров так и не попал. Остался богатый оклад иконы с уникальной чеканкой - на ризе стояла печать Ивана Хлебникова, одного из лучших ювелиров Императорского двора. В конце 19 века его ставили в один ряд с Фаберже. Работы мастера украшали королевские дворы Европы. Заказать такую богатую чеканку мог только очень состоятельный человек.Почему же воры выбрали именно этот храм в маленьком городке Кировской области? По всей видимости, преступников консультировал очень осведомленный человек. Храм Покрова Божьей Матери - старейший в Вятской Епархии. Первое упоминание о нем датировано 1657 годом. До революции в церкви хранилось много старинных икон, большинство из них пропали. Но некоторые удалось спасти благодаря местным жителям. Именно эти иконы и заинтересовали тульскую банду. Первый налет на храм был совершен в 80-м году, тогда воры унесли 14 небольших икон. Через год вернулись за образом с богатым окладом.В 93-м была еще одна неловкая попытка совершить кражу в храме. Местный житель снял икону Божьей Матери, которая висит прямо при входе в церковь. Он принес ее домой, а через три для вернул настоятелю с просьбой простить его и помолиться о его душе. Несостоявшийся вор жаловался, что Богородица преследует его, и он не может спокойно спать.Тульских воров совесть не мучила. Серебряный оклад ушел бы с молотка, но планам банды помешали высшая справедливость и розыскной талант тульских милиционеров. Грабителей осудили на большие сроки, а оклад иконы остался на складе вещдоков. Прошли годы, сменилась эпоха, и тульские полицейские вновь спасли святыню и теперь готовятся вернуть оклад иконы Феодосия Черниговского домой.





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