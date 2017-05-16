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НОВОСТИ | Общество



16.05.2017 12:39 Поддержать участников «Студенческой весны» в Тулу приехала Юлия Самойлова
Вести-Тула

Поддержать участников «Студенческой весны» в Тулу приехала Юлия Самойлова

| фото |
Сегодня в Туле стартует конкурсный этап Всероссийской «Студенческой весны». Соревнования будут проходить по семи номинациям: от вокала и танцев до журналистики и проектов региональных программ. В них примут участие 3000 студентов из 85 регионов страны. Это победители региональных этапов «Студенческой весны». Накануне в Тульском кремле состоялось торжественное открытие фестиваля, который в этом году юбилейный, 25-й по счету.

В ярком событии родного города принял участие и наш земляк Алексей Воробьёв. «Когда мне было 16 лет, я боролся за Тулу на Дельфийских играх, где получил золотую медаль и привёз её в свой родной город. Это было для меня огромной радостью и гордостью», - вспомнил актёр и музыкант.

Сама церемония открытия была очень красочной и шумной. Каждый номер сопровождался громкой поддержкой студенческой публики. Поражали и радовали взгляд отработанные выступления участников. Поддержать участников фестиваля приехала Юлия Самойлова. «Конкурсы нужны обязательно, - говорит певица. - Смотришь на других ребят, чтобы сравнить, насколько ты талантлив в той или иной сфере».
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