НОВОСТИ | Общество







16.05.2017 10:19 В рамках акции «Чистый исток. Родники» в Туле высадили туи Виктория Живейнова





| фото |



Как рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, мероприятие организовано «в рамках программы Года экологии нашей партией «Единая Россия» совместно с детьми-инвалидами. Акция направлена и на социализацию, и лишний раз обращает внимание на то, что рядом с нами живут особенные дети».



Общее дело объединяет - факт давно известный. И яркое тому подтверждение - эти кадры. Дети увлеченно сажают туи, своей активностью не уступая взрослым. Когда работа кипит, можно и о жизни поговорить, например, рассказать о своих мечтах.



Растут туи не быстро, но могут достигать 70 метров в высоту, к условиям особо неприхотливы, зато очень полезны, вот почему так популярны для высадки именно в городах. Тую иначе называет жизненным деревом. Оно вечнозеленое, то есть глаз будет радовать и зимой. А ухаживать за туями решили дети, которые их и сажали. У ребят будет занятие по душе, а деревьям на пользу тепло детских рук.



Город, как и человек, нуждается в заботе, уходе и, конечно, чистом воздухе. Главным генератором кислорода являются растения. Теперь их в Туле стало больше. Территорию возле памятника Всеволоду Рудневу, что рядом с Комсомольским парком, теперь украшают туи. И их не просто высадили, а устроили настоящий праздник.Как рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, мероприятие организовано «в рамках программы Года экологии нашей партией «Единая Россия» совместно с детьми-инвалидами. Акция направлена и на социализацию, и лишний раз обращает внимание на то, что рядом с нами живут особенные дети».Общее дело объединяет - факт давно известный. И яркое тому подтверждение - эти кадры. Дети увлеченно сажают туи, своей активностью не уступая взрослым. Когда работа кипит, можно и о жизни поговорить, например, рассказать о своих мечтах.Растут туи не быстро, но могут достигать 70 метров в высоту, к условиям особо неприхотливы, зато очень полезны, вот почему так популярны для высадки именно в городах. Тую иначе называет жизненным деревом. Оно вечнозеленое, то есть глаз будет радовать и зимой. А ухаживать за туями решили дети, которые их и сажали. У ребят будет занятие по душе, а деревьям на пользу тепло детских рук.







Читать @gtrktula

















