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НОВОСТИ | Общество



16.05.2017 09:46 В Туле стартовал Всероссийский фестиваль «Студенческая весна»
София Гафарова

В Туле стартовал Всероссийский фестиваль «Студенческая весна»

| фото |
Столько молодежи Тульский кремль еще не видел. Одних участников на открытии «Студенческой весны» собралась не одна тысяча, а желающих поглазеть на яркое событие года и того больше. А уж какая атмосфера здесь! Просто бешеная энергетика и драйв. Все это уж точно должно разогреть холодную весну и вернуть майскую погоду.

Стартовал фестиваль с раннего утра, когда в Тулу начали съезжаться участники, которые стали победителями в своих областях. Это 3000 студентов из 85 регионов России.

В первый день ребята осваиваются и знакомятся друг с другом. А вот потом настанут соревновательные дни, где они будут уже конкурентами. Всего семь творческих конкурсов: от вокала и танцев до журналистики и проектов региональных программ.

Как рассказала министр молодёжной политики Тульской области Юлия Вепринцева, «ожидаем Юлию Волкову, Сергея Безрукова, Эдварда Запашного, ещё более 40 человек из состава жюри приедут на разные площадки».

Теперь о самой церемонии открытия. Надо признать, поражают и радуют взгляд отработанные выступления участников. Вот, например, быстро и четко из цветных пластин меняются названия городов-участников. Если честно, все это напоминает Олимпиаду.

Фестиваль будет проходить на нескольких площадках города. Чтобы гости лучше запомнили оружейную столицу, для них подготовлена масса экскурсий по достопримечательностям Большой Тулы. Ну а нам, тулякам, быть готовыми к тому, что наши улицы на пять дней наполнятся шумной толпой студентов. И на это не надо реагировать хмуро, а лучше зарядиться позитивом от этой «Студенческой весны».















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