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НОВОСТИ | Общество



15.05.2017 18:18 Через Тулу прошла экспедиция «Факел Победы»
"Вести-Тула"



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На площади Победы в Туле в минувшую субботу состоялась торжественная встреча участников героико-патриотической экспедиции «Факел Победы». В мероприятии приняли участие ветераны войны и труда, представители движения «Юнармия», студенты и школьники, сотрудники регионального управления МВД.

Собравшиеся возложили венки и цветы к Вечному огню и к памятнику героическим защитникам города. Затем в Тульском суворовском военном училище состоялся товарищеский хоккейный матч между командой суворовцев и детской хоккейной командой «Тропик». Московские гости пообщались с детьми и вручили им памятные медали.

«Когда в этом году мы разрабатывали наш маршрут, было принято решение обязательно посетить город-герой Тулу. Это священная земля», - говорит президент межрегионального общественного комитета ветеранской организации «Герой Отечества» Наталья Боярская.

















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