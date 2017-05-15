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15.05.2017 17:16 В Туле в течение нескольких дней будет ограничено движение транспорта "Вести-Тула"





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С завтрашнего дня и до 18 мая будет огранчено движение по нечётной стороне улицы Советской от Энгельса до Революции, на разворотном кольце площади Победы, на улице Демидовской от Арсенальной до Литейной, а также на территориях, прилегающих к зданию Городского концертного зала, и частично на улицах Тургеневской и Жуковского. С 18:00 до 23:00 будет закрыта для транспорта площадь Победы, включая прилегающие к ней территории.









В Туле будет ограничено движение транспорта в связи с проведением фестиваля «Российская студенческая весна». Сегодня до полуночи закрыт проезд транспорта по улице Менделеевской от Тургеневской до Крестовоздвиженской площади, по площади Ленина, улице Энгельса от Советской до Крестовоздвиженской площади и частично по улице Революции.С завтрашнего дня и до 18 мая будет огранчено движение по нечётной стороне улицы Советской от Энгельса до Революции, на разворотном кольце площади Победы, на улице Демидовской от Арсенальной до Литейной, а также на территориях, прилегающих к зданию Городского концертного зала, и частично на улицах Тургеневской и Жуковского. С 18:00 до 23:00 будет закрыта для транспорта площадь Победы, включая прилегающие к ней территории.

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