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НОВОСТИ | Общество



15.05.2017 16:47 Дату выборов Президента РФ могут перенести
"Вести-Тула"



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Меньше года остается до выборов Президента Российской Федерации. О том, как будут голосовать избиратели, обсуждения идут уже сегодня. В региональном избиркоме прошло заседание рабочей группы. На прямой связи с ЦИК говорили о внесении поправок в закон о выборах Президента.

Предлагается, перенести дату голосования на третье воскресение марта. То есть выборы главы государства пройдут не 11, а 18 марта 2018 года, в очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Также обсуждаются технические моменты. В том числе, отмена открепительных удостоверений для граждан, которые находятся за пределами места своей регистрации. Для этого будет создана новая система и единая база. Однако механизм пока не разработан. Находится в стадии обсуждения.

«Какие бы поправки ни были приняты, они не приведут к тому, что у избирателей возникнут проблемы в день выборов Президента Российской Федерации», - говорит председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.
















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