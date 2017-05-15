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15.05.2017 16:18 До 22 мая в Тульской области действует противопожарный режим "Вести-Тула"





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В том числе и о таких возгораниях зашла сегодня речь на оперативном совещании в администрации областного центра. И, несмотря на общую тенденцию к снижению, туляки продолжают нарушать закон. Как рассказал начальник МУ «ЦГЗСР г. Тулы» Николай Безруков, «…за неделю было зарегистрировано 22 случая возгорания сухой травы».

В Тульской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это значит, что до 22 мая тулякам полностью запрещен въезд в леса и разведение костров на территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений, полосах отвода линий электропередач, вблизи железных и автомобильных дорог. А самое главное запрещен пал травы.В том числе и о таких возгораниях зашла сегодня речь на оперативном совещании в администрации областного центра. И, несмотря на общую тенденцию к снижению, туляки продолжают нарушать закон. Как рассказал начальник МУ «ЦГЗСР г. Тулы» Николай Безруков, «…за неделю было зарегистрировано 22 случая возгорания сухой травы».















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