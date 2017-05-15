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15.05.2017 16:03 В Болохове мужчина подорвал себя самодельным взрывным устройством "Вести-Тула"





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Как рассказала помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…двадцатичетырехлетний житель Болохова в ночь с 12 на 13 мая вышел из своей квартиры, спустился в лестничный пролет и между четвертым и пятым этажом привел в действие, изготовленное им взрывное устройство. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Следственная группа, прибывшая на место ЧП, провела осмотр и изъяла предметы, которые имеют ценность для расследования данного дела».

В Киреевском районе мужчина подорвал себя самодельным взрывным устройством в подъезде жилого дома в Болохове. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская, взрыво-техническая и другие необходимые экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение. Следователи склоняются к версии самоубийства.Как рассказала помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…двадцатичетырехлетний житель Болохова в ночь с 12 на 13 мая вышел из своей квартиры, спустился в лестничный пролет и между четвертым и пятым этажом привел в действие, изготовленное им взрывное устройство. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Следственная группа, прибывшая на место ЧП, провела осмотр и изъяла предметы, которые имеют ценность для расследования данного дела».











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