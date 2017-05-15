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НОВОСТИ | Общество



15.05.2017 17:54 Хоккейный Кубок «ЕвроХима» стартует в Новомосковске 24 мая
Вести-Тула

Хоккейный Кубок «ЕвроХима» стартует в Новомосковске 24 мая

| фото |
Юные хоккеисты рвутся в бой! 24 мая стартует уже ставший традиционным за пять лет проведения на тульской земле Кубок «ЕвроХима». На ледовой арене дворца «Юбилейный» в Новомосковске ждут гостей из восьми стран: России, Казахстана, Финляндии, Литвы, Германии, Бельгии, Швейцарии и Латвии. Причем, география спортивного праздника с каждым годом становится всё шире – его популярность растёт.

На закрытие турнира, которое в этом году будет масштабно проходить в День города Новомосковска 27 мая, с удовольствием приезжают звезды советского и российского хоккея. Обладатель звания чемпиона - команда новомосковских юных хоккеистов «Виктория» - усердно готовилась к этому бою и за год добилась больших результатов! Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «год назад мы участвовали в турнирах в Калужской области, сейчас ЦФО – третье место! До этого прошли серьезное испытание в Сочи, где из более 100 команд мы заняли 11 место. Это серьезный результат, учитывая то, что хоккей в Новомосковске появился всего лишь в 2011 году».

Благотворительный фонд собственника «ЕвроХима» Андрея Мельниченко, который специализируется на развитии химии и физики в школах, специально подготовил награды, основанные на трех законах Ньютона - за силу, скорость и противодействие. Организаторы обещают зрелище достойное настоящих ценителей этого эмоционального вида спорта. Идея проводить турнир носит не только оздоровительный, но и объединяющий людей характер.

По словам руководителя департамента общественных связей и коммуникаций АО «МХК «ЕвроХим» Владимира Торина, «одно из наших приоритетных направлений в социальной политике – поддержка здравоохранения и спорта. Когда мы стали строить ледовые дворцы и физкультурно-оздоровительные комплексы в регионах присутствия, то поняли, что просто возводить мало. Нужно сделать так, чтобы дальше шла какая-то жизнь, чтобы было взаимодействие».
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