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15.05.2017 15:48 В Туле вручили Почетные знаки «Материнская слава» "Вести-Тула"





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Это, кстати, не просто приятное поощрение, но и материальная поддержка. Мамы, отмеченные таким знаком, получают единовременную выплату (в этом году около 84 тысяч рублей) и ежемесячные пособия на каждого ребенка - чуть больше 1800 рублей, пока детям не исполнится 18 лет.



«Ваш вдохновляющий пример очень важен для нашей молодежи. Молодые семьи учатся у вас душевной щедрости, заботе и милосердию. Видят, как вы создаете уют в доме и доказываете, что чужих детей не бывает», - отметила, заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.



Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов выразил уверенность, что «...население региона лет через десять будет составлять не полтора миллиона человек, а хотя бы миллиона два».



Трудная работа без выходных, зарплаты и отпуска, но самая важная в жизни каждого. 15 мая отмечается Всемирный день семьи. В Туле сегодня вручали награды многодетным родителям. Одиннадцать мам из разных уголков области, каждая из которых воспитывает не менее пяти детей, своих и приемных, получили почетные знаки Тульской области «Материнская слава».Это, кстати, не просто приятное поощрение, но и материальная поддержка. Мамы, отмеченные таким знаком, получают единовременную выплату (в этом году около 84 тысяч рублей) и ежемесячные пособия на каждого ребенка - чуть больше 1800 рублей, пока детям не исполнится 18 лет.«Ваш вдохновляющий пример очень важен для нашей молодежи. Молодые семьи учатся у вас душевной щедрости, заботе и милосердию. Видят, как вы создаете уют в доме и доказываете, что чужих детей не бывает», - отметила, заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов выразил уверенность, что «...население региона лет через десять будет составлять не полтора миллиона человек, а хотя бы миллиона два».













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