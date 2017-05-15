НОВОСТИ | Общество







15.05.2017 15:15 Тульские лагеря проверят перед началом оздоровительного сезона Светлана Ковалькова





| фото |



План праздничных мероприятий на все четыре смены уже тоже составлен. В непогоду помимо сцены детский досуг организуют в спортивном корпусе, где расположен подаренный губернатором тренажёрный зал, а вскоре заработает и проектор. «Наш лагерь подавал заявку на участие в конкурсе «Лучший лагерь сезона». Заняли второе место из девятнадцати. Грант затратили на радио и видеоаппаратуру», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Берёзка» города Тулы Елена Гончарова.



Существенно преобразились и газоны территории. Отжившие свой век берёзы спилили, но не сожгли. Поленья оказались в умелых руках Папы Карло. Так невольно назовёшь лагерного физрука Льва Львовича Хохлова, который создал все эти берёзовые шедевры. Творчество - лишь дополнение к обязательным требованиям.

Территория лагеря, находящийся через дорогу стадион и ещё два гектара по кругу уже обработали средствами от клещей и комаров. На проезжей части перед воротами наконец-то установили лежачих полицейских. В «Берёзке» в этом сезоне отдохнут 400 детей.



Начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Ольга Масальская рассказала, что «в этом году мы планируем охватить около 72% детей, подлежащих оздоровлению. Это чуть больше 30 тысяч человек. Это и загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений, походы и акция «Каникулы в городе». В ведении администрации Тулы – семь лагерей».



«Космос», «Берёзка», «Орлёнок» и «Саша Чекалин» - муниципальные лагеря, в которых к этому сезону проведены работы по благоустройству. В «Космосе» построили два новых корпуса на 64 человека. Во всех лагерях исполнены предписания надзорных органов. Как? Покажет проверка, которая начнётся 15 мая. Отметим, что на ближайшие две смены путёвки в эти оздоровительные лагеря уже раскуплены.



За окном солнечно, но холодно, а в корпусах – тепло и уже застелены постели. В оздоровительном лагере «Берёзка» неожиданного похолодания не боятся. Здесь есть своя котельная. В этом году в распоряжении детей появилась и современная крытая сцена.План праздничных мероприятий на все четыре смены уже тоже составлен. В непогоду помимо сцены детский досуг организуют в спортивном корпусе, где расположен подаренный губернатором тренажёрный зал, а вскоре заработает и проектор. «Наш лагерь подавал заявку на участие в конкурсе «Лучший лагерь сезона». Заняли второе место из девятнадцати. Грант затратили на радио и видеоаппаратуру», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Берёзка» города Тулы Елена Гончарова.Существенно преобразились и газоны территории. Отжившие свой век берёзы спилили, но не сожгли. Поленья оказались в умелых руках Папы Карло. Так невольно назовёшь лагерного физрука Льва Львовича Хохлова, который создал все эти берёзовые шедевры. Творчество - лишь дополнение к обязательным требованиям.Территория лагеря, находящийся через дорогу стадион и ещё два гектара по кругу уже обработали средствами от клещей и комаров. На проезжей части перед воротами наконец-то установили лежачих полицейских. В «Берёзке» в этом сезоне отдохнут 400 детей.Начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Ольга Масальская рассказала, что «в этом году мы планируем охватить около 72% детей, подлежащих оздоровлению. Это чуть больше 30 тысяч человек. Это и загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений, походы и акция «Каникулы в городе». В ведении администрации Тулы – семь лагерей».«Космос», «Берёзка», «Орлёнок» и «Саша Чекалин» - муниципальные лагеря, в которых к этому сезону проведены работы по благоустройству. В «Космосе» построили два новых корпуса на 64 человека. Во всех лагерях исполнены предписания надзорных органов. Как? Покажет проверка, которая начнётся 15 мая. Отметим, что на ближайшие две смены путёвки в эти оздоровительные лагеря уже раскуплены.





Читать @gtrktula

















