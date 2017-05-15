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15.05.2017 14:41 Юным тулякам предлагают провести каникулы в городе Вести-Тула





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По словам начальника Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольги Масальской, «родители будут уверены, что ребёнок будет под присмотром – с ним будут заниматься специалисты по работе с молодёжью, которые проведут интерактивные игры, викторины, вспомнят давно забытые игры. У нас будут аниматоры, цирковые артисты, примкнут многие общественные организации, фитнес-клубы».



С 1 июня в Туле уже третий год подряд стартует развлекательная программа для детей «Каникулы в городе». Организаторы по опыту прошлых лет выбрали самые популярные дворовые территории в каждом районе, где будет организован досуг для детей. Школьников ждет масса интересных мероприятий по будням с 12 до 19 часов.По словам начальника Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольги Масальской, «родители будут уверены, что ребёнок будет под присмотром – с ним будут заниматься специалисты по работе с молодёжью, которые проведут интерактивные игры, викторины, вспомнят давно забытые игры. У нас будут аниматоры, цирковые артисты, примкнут многие общественные организации, фитнес-клубы».





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