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15.05.2017 14:01 На матч «Арсенал»-«Спартак» продают не более двух билетов в одни руки Вести-Тула





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Гостевая квота будет передана в футбольный клуб «Спартак», так что на Южную трибуну билеты продаваться не будут. Завтра кассы также начнут свою работу в 9 часов утра. В среду, в день матча с «Амкаром», билеты на «Спартак» продаваться не будут. В четверг и в пятницу кассы откроются в 13 часов, а в субботу - в 12.



Сегодня утром в кассах Центрального стадиона началась продажа билетов на воскресный матч «Арсенала» против «Спартака». В связи со зрительским ажиотажем и возможными спекуляциями билеты продаются только по паспортам с тульской пропиской и не более двух штук в одни руки.Гостевая квота будет передана в футбольный клуб «Спартак», так что на Южную трибуну билеты продаваться не будут. Завтра кассы также начнут свою работу в 9 часов утра. В среду, в день матча с «Амкаром», билеты на «Спартак» продаваться не будут. В четверг и в пятницу кассы откроются в 13 часов, а в субботу - в 12.

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