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15.05.2017 13:36 Дети-инвалиды высадили туи возле Комсомольского парка Тулы Вести-Тула





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Для детей и взрослых прошел праздник под открытым небом и чаепитие. Как рассказала организатор общественного объединения «Мы вместе» Ирина Кудинова, «мы воспитываем граждан, которые ответственно относятся к своему городу. Гражданское сознание воспитываем и в родителях, и в детях».



Памятник Всеволоду Рудневу возле Комсомольского парка Тулы теперь украшают туи. Ухаживать за ними и оберегать деревья будут дети. Накануне прошла акция по высадке деревьев, участие в которой приняли дети-инвалиды и их родители, педагоги, представители общественных организаций и многие другие.Для детей и взрослых прошел праздник под открытым небом и чаепитие. Как рассказала организатор общественного объединения «Мы вместе» Ирина Кудинова, «мы воспитываем граждан, которые ответственно относятся к своему городу. Гражданское сознание воспитываем и в родителях, и в детях».





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