НОВОСТИ | Общество







15.05.2017 12:55 Директора гаражного кооператива, ставшего свалкой, искали с полицией Виталий Моторин





| фото |



Типичный бытовой мусор, покрышки, битые автомобильные бамперы и крылья - всего этого добра здесь если не тонны, то уж точно сотни килограммов. Местные автомобилисты периодически даже сливают в эту мусорку машинное масло, отчего та временами загорается. Впрочем, больше всего пугает это не автовладельцев, а жителей окрестных домов.



Местные жители уверяют: эту свалку помнят столько же, сколько и сам кооператив, но при этом упрекнуть владельцев гаражей не могут. Места для санкционированного складирования мусора у тех просто нет. Почему? Это уже вопрос к руководителю кооператива, и здесь история из фантастической становится детективной.



Начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков пояснил: «Директор дверь не открывает, трубки не берёт. Она должна была организовать место складирования мусора и содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии».



Чтобы вручить директору уведомление о нарушении, понадобилась помощь участковых. Дверь в квартиру с номером самого секретного из агентов открылась не сразу. «Я не знала, что нужен договор на вывоз мусора», - говорит директор кооператива. Кооперативу как юридическому лицу теперь грозит крупный штраф, кроме того директору уже вручено предписание убрать гигантскую свалку.



Эта ситуация, впрочем, не единична. В администрации уверяют, что отсутствие договоров на вывоз мусора и как следствие постоянные несанкционированные свалки - проблема классическая для многих гаражных кооперативов и садоводческих хозяйств.



Заброшенные горы мусора. Примерно так, наверное, представляли нашу планету в будущем писатели-фантасты из плеяды пессимистов, но на самом деле вся эта антиутопия происходит в Туле в 2017 году, в самом обычном гаражном кооперативе посёлка Косая Гора.Типичный бытовой мусор, покрышки, битые автомобильные бамперы и крылья - всего этого добра здесь если не тонны, то уж точно сотни килограммов. Местные автомобилисты периодически даже сливают в эту мусорку машинное масло, отчего та временами загорается. Впрочем, больше всего пугает это не автовладельцев, а жителей окрестных домов.Местные жители уверяют: эту свалку помнят столько же, сколько и сам кооператив, но при этом упрекнуть владельцев гаражей не могут. Места для санкционированного складирования мусора у тех просто нет. Почему? Это уже вопрос к руководителю кооператива, и здесь история из фантастической становится детективной.Начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков пояснил: «Директор дверь не открывает, трубки не берёт. Она должна была организовать место складирования мусора и содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии».Чтобы вручить директору уведомление о нарушении, понадобилась помощь участковых. Дверь в квартиру с номером самого секретного из агентов открылась не сразу. «Я не знала, что нужен договор на вывоз мусора», - говорит директор кооператива. Кооперативу как юридическому лицу теперь грозит крупный штраф, кроме того директору уже вручено предписание убрать гигантскую свалку.Эта ситуация, впрочем, не единична. В администрации уверяют, что отсутствие договоров на вывоз мусора и как следствие постоянные несанкционированные свалки - проблема классическая для многих гаражных кооперативов и садоводческих хозяйств.





Читать @gtrktula





















