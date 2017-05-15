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НОВОСТИ | Общество



15.05.2017 12:41 В Тульском кремле отрепетировали открытие «Российской студенческой весны»
Вести-Тула

В Тульском кремле отрепетировали открытие «Российской студенческой весны»

| фото |
Сегодня стартует юбилейный, 25-й фестиваль «Российская студенческая весна». Открытие состоится на территории Тульского кремля. А накануне здесь прошла репетиция торжественной церемонии. Фестиваль продлится до 19 мая, участие в нем примут около 3000 студентов практически из всех субъектов Российской Федерации.

Программа включает творческие конкурсы по танцевальному, музыкальному, театральному направлениям, а также деловое направление. Каждому участнику фестиваля будет дана возможность раскрыться, показать свои сильные стороны.

По словам министра молодёжной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «это мероприятие очень значимое для региона, для тульских студентов. В церемонии открытия у нас участвуют более 1500 человек из тульских образовательных учреждений, большой корпус волонтёров помогает в организации».
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