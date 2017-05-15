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|15.05.2017 12:30 В Венёвском районе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком
|Вести-Тула
Серьёзная авария произошла в Венёвском районе. Сегодня ранним утром, приблизительно в 5.40, на 161 километре трассы М-4 «Дон» столкнулись рейсовый автобус «Сетра» (в котором находились 24 пассажира и один водитель) и грузовик «ДАФ». К этому часу есть информация о 17 пострадавших, восемь человек госпитализированы.
Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД РФ по Тульской области Андрей Ярцев, «по предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил попутное столкновение. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие пострадавшим, выясняют обстоятельства».
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