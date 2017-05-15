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НОВОСТИ | Общество



15.05.2017 12:00 Под Ясногорском отец с сыном нашли упавший в годы войны самолёт
Алина Фурсенко

Под Ясногорском отец с сыном обнаружили упавший в годы войны самолёт

| фото |
Страшно подумать, сколько металла было вбито в землю за годы войны. По легендам местных жителей, здесь покоится танк и три самолета. И вот, наконец, найдены останки одного из них.

Вот и автор находки – трехлетний Тимофей. Накануне Дня Победы он, гуляя с папой Евгением Синицыным по местам боев в окрестностях родной деревни Грызлово, наткнулся на торчащий из земли кусок металла. Дальше за дело взялись серьезней – с помощью металлоискателей. И на глубине буквально трех черенков лопаты обнаружился ворох находок, и стало ясно – под ногами железная птица.

Председатель Совета ветеранов ВОВ МО «Ревякинское» Андрей Шведов разбирает находки: «Очень похоже на стойки шасси, гидравлика присутствует, вот анероидно-мембранный прибор какой-то был. Куски сплавленного дюраля - не просто так, это уже горело на земле, то есть самолет не взорвался в воздухе, а дошел целым до земли, и, скорее всего, шел не вертикально».

Но это, конечно, версия. Пока же с точностью нельзя сказать даже о том, какой это самолет, да и о времени падения судят примерно – не позже 42 года. Больше мог бы поведать, например, мотор, но его обнаружить пока не удалось. Впрочем, надежда есть. Специалисты уверены, что останки самолета надо искать в радиусе нескольких десятков метров, а носовые части могут оказаться куда глубже – на глубине до 5 метров.

Впрочем, это тоже не угадаешь, местность в окрестностях посёлка Ревякино болотистая, так что можно найти крупные куски и в воде, а там металл мог куда лучше сохраниться. Кстати, именно эта, найденная случайно буквально у нас под ногами деталь оказалась люком заправочной горловины, именно по ней узкие специалисты смогут идентифицировать модель аппарата.

Совсем скоро к раскопками должны присоединиться сотрудники Тульского военно-исторического музея и, возможно, находка, собранная по кускам, снова станет крылатой. В небо, конечно, не взлетит, но экспонатом станет хорошим.

Ну а пока земля продолжает отдавать искореженные остатки алюминия и дюраля, об останках летчика почти ничего неизвестно. Впрочем, может, со временем земля поможет открыть и эту тайну. Как говорил маэстро, «Будем жить».
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