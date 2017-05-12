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12.05.2017 16:16 В Туле проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров "Вести-Тула"





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Подобные соревнования в нашем регионе организованы уже в пятый раз. Сегодня в них принимают участие восемнадцать человек. Победители кроме призов поедут на аналогичные общероссийские соревнования, которые пройдут в конце мая в Петербурге, где задания будут уже куда сложнее, так что уровень владения работе на компьютере у участников должен быть приличный.









Отредактировать текст и вставить в него картинки, скачать из Интернета книгу и написать на компьютере эссе - все это задания для чемпионата Тульской области по компьютерному многоборью. Опытных пользователей они своей сложностью не пугают. И правильно, ведь проходит этот чемпионат среди пенсионеров.Подобные соревнования в нашем регионе организованы уже в пятый раз. Сегодня в них принимают участие восемнадцать человек. Победители кроме призов поедут на аналогичные общероссийские соревнования, которые пройдут в конце мая в Петербурге, где задания будут уже куда сложнее, так что уровень владения работе на компьютере у участников должен быть приличный.

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