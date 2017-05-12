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12.05.2017 16:08 В Туле появилась Аллея журналистов "Вести-Тула"





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Он отметил, что молодые люди, решившие связать свою жизнь с журналистикой, должны четко осознавать, зачем они идут в эту профессию. Они должны понимать, что лишь получив необходимые знания и навыки, можно войти в журналистскую семью.



Аллея журналистов появилась у корпуса гуманитарного факультета Тульского государственного университета. Двадцать туй высадили руководители средств массовой информации, работающих в нашем регионе. Инициатором акции стал председатель союза журналистов Тульской области, заведующий кафедрой журналистики ТулГУ Борис Играев.Он отметил, что молодые люди, решившие связать свою жизнь с журналистикой, должны четко осознавать, зачем они идут в эту профессию. Они должны понимать, что лишь получив необходимые знания и навыки, можно войти в журналистскую семью.











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